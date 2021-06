Assassinat de Xavier Jugelé : "Ce procès est l'occasion de disséquer la chaîne qui a permis à Karim Cheurfi de tuer"

Ce lundi s'est ouvert devant la cour d'assises spéciale de Paris le procès de quatre hommes âgés de 27 à 31 ans jugés pour avoir vendu le fusil d'assaut à Karim Cheurfi, auteur de l'attentat terroriste qui a couté la vie au policier Xavier Jugelé, 37 ans, le 20 avril 2017 sur les Champs-Élysées, à Paris. Trois des accusés se sont installés dans le box, le quatrième, qui comparait libre, sur un banc, face au président. Comme au procès Merah, comme au procès des attentats de janvier 2015 notamment, les auteurs de ces crimes sanglants font cruellement défaut.

Toutefois, pour les parties civiles, ce procès a toute son importance, même en l'absence du terroriste, neutralisé sur la plus belle avenue du monde le soir des faits. "Une attaque terroriste, ça n'est pas simplement un opérateur, quelqu'un qui va au feu et qui va tuer au nom de l'islamisme, mais c'est aussi des gens qui l'ont rendu possible", a insisté Me de Montbrial, avocat de la famille de Xavier Jugelé, de son compagnon, et de ses collègues. "Ce procès va être l'occasion de disséquer la chaîne qui a permis à Karim Cheurfi d'aller tuer le policier Xavier Jugelé, avec une kalachnikov."