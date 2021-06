Assassinat de Xavier Jugelé : "Karim disait que la police ne l'aurait pas vivant", assure le père du terroriste

Les proches de Salah Cheurfi ont indiqué jeudi 10 juin aux policiers que ce dernier serait aujourd'hui SDF. Le président a donc décidé, dans le cadre du procès, de faire lecture à l'audience ce vendredi 11 juin des auditions de ce dernier au cours de l'enquête. Entendu le 21 avril au lendemain de l'attentat terroriste au cours duquel le policier Xavier Jugelé, policier de 37 ans, a été assassiné et trois autres personnes, dont une touriste et deux collègues de la victime blessés, Salah Cheurfi avait alors déclaré aux enquêteurs être "anéanti" par le geste de son fils. Quelques heures plus tôt, il avait ramené la voiture à son fils et lui avait dit qu'il reviendrait le voir le soir même.