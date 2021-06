Assassinat de Xavier Jugelé : "On a évité un carnage ce jour-là", assurent les collègues du policier

Vers 20h45, Cédric se souvient avoir vu "une masse arriver près du fourgon et des tirs". "C'était très rapide, c'était calculé, déterminé. Ce monsieur (le terroriste Karim Cheurfi NDLR) avait un plan, il l'a actionné, il savait ce qu'il faisait" décrit le policier à la barre. Karim Cheurfi tire plusieurs coups de feu. Atteint au niveau de la fesse gauche, Cédric parvient à s'extirper du fourgon et pousse des cris de douleurs. Xavier Jugelé, lui, est atteint de deux balles mortelles, une dans le front, une dans la gorge.

Ce 21 avril, ils avaient été missionnés pour assurer la surveillance devant le 102, avenue des Champs-Élysées où un rassemblement kurde était annoncé. Ce soir-là, ils ignoraient qu'en arrivant à six sur la plus belle avenue du monde pour exercer leur fonction, ils rentreraient à 5. En fin de journée, les six policiers de la 32e compagnie d'intervention de la Direction de l'ordre public et de la circulation se mettent en place devant le lieu-dit. Nicolas C. Nicolas D., Ludovic, et Victor sont en faction sur le trottoir. Xavier Jugelé au volant du fourgon de police en stationnement et Cédric, derrière lui à bord du véhicule.

Les policiers sur la voirie entendent les trois premières détonations et ont tous cru à des pétards de prime abord, avant de découvrir la tragédie. "Je vois la porte latérale droite du fourgon côté trottoir s'ouvrir. Je vois Cédric sortir, tomber, le regard hagard et un individu déterminé avec un fusil d'assaut faire le tour du fourgon. J'ai vu la tête penchée de Xavier dans le fourgon. J'ai compris alors que les détonations, c'était pas des pétards, c'était l'assassinat de Xavier Jugelé", témoigne Victor. Il poursuit : "Au même moment, Karim Cheurfi a vu, lui, qu'il n'avait pas fini sa sale besogne, il a fait le tour du véhicule avec son fusil d'assaut. C'était pour abattre Cédric comme un chien".

Selon les policiers, Karim Cheurfi ne savait pas quand il a commis ses crimes que quatre autres policiers se trouvaient alors sur la voirie. Les fonctionnaires lui tirent dessus, lui riposte et finit par être neutralisé. "Mon chef de bord annonce un collègue delta (décédé, NDLR) sur les ondes, Cédric continue à crier. On s'est alors créé une bulle, plus personne ne pouvait y rentrer", explique à la cour Ludovic, lui aussi très troublé. Le policier se souvient ainsi que, lorsque les renforts sont arrivés, il a failli leur tirer dessus. "On avait peur de l'arrivée d'un deuxième terroriste, on avait peur de tout. On pensait à notre survie", justifie-t-il.

Le policier Nicolas D. a, lui, pris en charge son collègue grièvement blessé. "J'ai compris que je ne pouvais plus rien faire pour Xavier alors je me suis occupé de Cédric. Je l'ai pris, je l'ai tiré vers moi, je l'ai mis en protection. À ce moment-là, c'est une scène de guerre, il peut y avoir d'autres terroristes, un sur-attentat". Puis, il raconte avoir fait un point de compression à son collègue, en attendant l'arrivée des secours. "J'étais tétanisé. Cédric j'ai eu peur de le perdre à ce moment-là, il devenait blanc. Lui, je pense qu'il se sentait partir. On venait de perdre Xavier, il était ami, collègue et frère d'armes, il n'était pas question de perdre Cédric. Puis, les pompiers sont arrivés deux minutes après et Cédric a été pris en charge"