Attaque au commissariat de Rambouillet : qui était Stéphanie, la fonctionnaire de police tuée à 49 ans ?

Stupeur et tristesse à Rambouillet et Saint-Léger-en-Yvelines. Ces deux communes des Yvelines distantes de 11 km où respectivement, dans l'une, Stéphanie travaillait comme fonctionnaire de police administrative et dans l'autre, elle vivait avec ses deux filles âgées de 13 et 18 ans. Une peine immense pour cette mère de famille de 49 ans, décédée après avoir été attaquée au couteau dans le sas du commissariat de Rambouillet où elle a travaillé pendant 28 ans.