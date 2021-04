Darmanin demande un renforcement des mesures de sécurité aux abords des commissariats et gendarmeries

Encore un cran supplémentaire dans la sécurité. La place Beauvau, siège du ministère de l'Intérieur, a envoyé un télégramme aux préfets de France demandant de renforcer la sécurité aux abords des commissariats et des brigades de gendarmerie, après l'attaque terroriste à Rambouillet (Yvelines) où un homme a tué ce vendredi après-midi une fonctionnaire de police.

Les préfets sont enjoints à "renforcer la vigilance et les mesures de sécurité dans et aux abords des commissariats de police et brigades de gendarmerie, notamment s'agissant des accueils", précise le cabinet du ministre de l'Intérieur. La France dispose de 150.000 policiers et de 100.000 gendarmes répartis sur son territoire.