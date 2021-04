Attaque terroriste à Rambouillet : de plus en plus de policiers pris pour cibles

PRÉCÉDENTS - Ce vendredi 23 avril, une fonctionnaire de police de 49 ans a été tuée de deux coups de couteau à la gorge au commissariat de Rambouillet. Ces dernières années, les forces de l'ordre ont souvent été la cible d'attaques.

Ce vendredi 23 avril, une fonctionnaire de police est décédée dans le sas du commissariat de police de Rambouillet, dans les Yvelines. Alors qu’elle cherchait à rentrer dans les locaux, la femme de 49 ans a reçu deux coups de couteau à la gorge de la part de l’assaillant. La victime n’était pas policière, mais adjointe administrative, et n’était donc pas armée. Un policier a répliqué en tirant sur l’assaillant, le blessant mortellement. Ces dernières années, les forces de l’ordre ont fait l’objet de nombreuses attaques, très souvent de nature terroriste. Ce fut notamment le cas des deux policiers Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider, assassinés chez eux le 13 juin 2016, à Magnanville, dans les Yvelines, par le djihadiste Larossi Abballa, sous les yeux de leur enfant. "Les policiers sont sur le grill depuis cinq ou six ans. Honnêtement, cela commence à se ressentir sur le moral des troupes. Cette attaque vient encore une fois mettre la tête de mes collègues dans le seau un peu plus profondément", indique Grégory Joron, du syndicat SGP Police FO.

Toute l'info sur Attaque terroriste au commissariat de Rambouillet

Le 3 octobre 2019, un informaticien travaillant à la Direction du renseignement, Mickaël Harpon, converti depuis une dizaine d'années à l'islam, avait poignardé à mort trois policiers et un agent administratif dans l'enceinte de la préfecture de police de Paris avant d'être abattu. Un an plus tôt, le 23 mars 2018, le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, 45 ans, avait été mortellement blessé à la gorge par le djihadiste Radouane Lakdim dans un supermarché de Trèbes, dans l’Aude. Il y a quatre ans presque jour pour jour, le 20 avril 2017, le capitaine Xavier Jugelé a également été abattu en service, dans un attentat sur les Champs-Élysées à Paris. L’attaque avait été revendiquée par le groupe État islamique alors que l’auteur de l’attentat avait déjà été condamné par le passé pour tentative de meurtre sur des policiers. A Joué-Lès-Tours, le 20 décembre 2014, un autre commissariat avait déjà été pris pour cible, avec un mode opératoire quasi-similaire. Un homme se revendiquant de l’islamisme radical avait fait irruption dans l’hôtel de police armé d’un couteau, blessant trois fonctionnaires.

Lors des attentats de Charlie-Hebdo et de l’Hyper Cacher en janvier 2015, trois fonctionnaires de police avaient perdu la vie, à savoir Franck Brinsolaro et Ahmed Merabet, tués par les frères Kouachi lors de l’attaque de l’hebdomadaire satirique, alors que Clarissa Jean-Philippe, policière municipale, avait été abattue à Montrouge par le terroriste Amedy Coulibaly alors qu’elle ne portait ni arme ni gilet pare-balles. Après l’attaque de ce vendredi, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets de renforcer la sécurité aux abords des commissariats et des brigades de gendarmerie. Les préfets sont enjoints de "renforcer la vigilance et les mesures de sécurité dans et aux abords des commissariats de police et brigades de gendarmerie, notamment s'agissant des accueils", dans un télégramme envoyé par le cabinet du ministre de l'Intérieur et consulté par l'AFP.

TF1 Twitter