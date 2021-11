Attentat contre Charlie Hebdo : une photo de la scène de crime se retrouve sur un forum de hackers

Ignoraient-ils vraiment tout de ces avocats ou savaient-ils quel genre de dossiers ces robes noires avaient en mains ? En mai et juin dernier, un cabinet d'avocats basé à Lyon, Bordeaux, Paris et Lille a été la cible de hackers qui ont épluché leurs données. Parmi les documents confidentiels, un dossier particulièrement sensibles : celui des attentats de Charlie Hebdo. Spécialisé en réparation des dommages corporels, le cabinet avait en effet pour client une partie civile victime de l'attaque survenue le 7 janvier 2015 à Paris dans les locaux du journal satirique.

Les professionnels du droit se seraient rendu compte du piratage après que leur système informatique soit bloqué un temps. Le problème a été signalé et le piratage repéré. "Au moins une photo de la scène de crime a été partagée sur un forum public de hackers avant d'être supprimée récemment", a fait savoir franceinfo, qui a révélé cette information, mardi.

Une première rançon de 500.000 euros avait d'abord été demandé aux avocats mais voyant la sensibilité de certaines données, les hackers n'ont pas hésité à demander même un peu plus d'argent. Le groupe de hackers Everest est soupçonné d'être derrière cette opération, selon nos confrères.

"Une enquête est en cours depuis le 1er juillet s'agissant de l'attaque informatique subie par un cabinet d'avocats en mai et juin 2021. Les investigations ont été confiées à la police judiciaire de Lyon et à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC)", confirme ce mercredi le parquet de Paris à LCI.

Une information judiciaire a par ailleurs été ouverte le 14 novembre 2021 des chefs "d'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données", "introduction et modification de données dans un tel système", "entrave au fonctionnement d'un tel système", "extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs" concernant un individu qui aurait joué un rôle intermédiaire dans cette affaire. Ce dernier a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Les investigations se poursuivent sous la direction d'un juge d'instruction parisien.