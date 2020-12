Attentat de 1982 rue des Rosiers : un des quatre suspects présumés mis en examen en France

Cette extradition ouvre la voie à un procès attendu de longue date par les victimes. "Toute la communauté tzigane attend ce procès depuis des années pour pouvoir boucler cette tragédie", a confié Steve Demeter, petit fils de George Demeter, pasteur de la mission évangélique des tsiganes de France tué dans l'attentat de la rue des Rosiers, à l'AFP. "Pendant 33 ans, on n'a rien eu, pas une preuve, pas un nom, rien. Ca mis du temps, mais ça va avancer. Aujourd'hui, oui, on y croit. C'est un combat, il faut continuer à se battre pour avoir un procès", affirme-t-il.

"Un procès, oui, mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Mais, je ne veux pas me réjouir trop tôt. Tout ce que j'espère, avant de mourir, c'est d'en avoir au moins un en face de moi lors d'un procès", poursuit Manuel Hezkia, fils d'André Hezkia Négio, également tué dans l'attentat. "Le message pour les trois autres salopards c'est : même si on a du mal, on n'oubliera jamais et on continuera jusqu'au bout", tonne l'homme de 61 ans.

"Ils étaient quatre, au moins un répondra à la justice. Il doit payer", termine Elizabeth, 76 ans, qui avait 38 ans au moment des faits, et était serveuse au restaurant de Jo Goldenberg.