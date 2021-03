Attentat déjoué avant l'Euro-2016 : Reda Kriket prévoyait "une tuerie de masse particulièrement sanglante et organisée"

Les deux enquêteurs de la DGSI ainsi qu'un témoin anonymisé, spécialiste du déminage, entendus ce mardi dans le cadre du procès de Reda Kriket et de six autres accusés ont conclu la même chose. "Ils préparaient une action ultraviolente", raconte l'enquêteur 562SI, entendu en premier sans pouvoir confirmer la cible des terroristes présumés. À l'époque, le procureur de la République de Paris avait très vite parlé lui d'un attentat déjoué à l'Euro-2016, attaque qui devait être menée en juin.

L'enquêtrice SE572 de la DGSI, entendue peu après son collègue, n'a pu non plus confirmé la cible. Elle est toutefois certaine qu'"une tuerie de masse particulièrement sanglante et organisée" était prévue. En référence aux armes et explosifs retrouvés dans le studio loué depuis par Reda Kriket depuis août 2015 à Argenteuil, la policière fait état de "marqueurs clairs" attestant d'une volonté de "tuer un maximum de gens".

Dans ce logement, ont notamment été retrouvés cinq Kalachnikov, sept armes de poing, de nombreuses munitions, 105 g de TATP (substance prisée des djihadistes du groupe État islamique), 1,3 kg d'explosif industriel, des milliers de billes métalliques...