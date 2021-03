Attentat déjoué avant l'Euro-2016 : "Je ne reconnais que les lois de mon Tout-Puissant", lance Reda Kriket

"Je suis présent dans ce tribunal contre ma volonté. Je n'accepte et ne reconnais que les lois de mon Tout-Puissant, seule loi légitime à laquelle je me soumets dans ce bas monde comme dans l'au-delà, a déclaré Reda Kriket à l'ouverture de son procès devant la cour d'assises spéciale de Paris ce lundi matin. Au président qui lui demandait si, finalement, il avait des avocats, il a répondu en parlant de Me Nogueras et Me Bouzrou qui le représentent :"Je ne souhaite pas qu'ils me défendent, mais qu'ils défendent les articles de la loi qui n'est pas la mienne, avec une loi qui est votre loi. Je souhaite qu'ils me défendent uniquement sur les faits".

Polo noir, cheveux courts noirs, barbe de trois jours, l'accusé, aujourd'hui âgé de 39 ans, comparait aux côtés de six hommes accusés d'avoir projeté un attentat djihadiste à quelques semaines de l'Euro-2016 de football. L'un d'eux, Anis Bahri, a refusé de comparaître. Celui-ci ayant signifié son refus, malgré une sommation à comparaître délivré par un huissier. "L'audience va se poursuivre en son absence", a indiqué le président, Laurent Raviot.