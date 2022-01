Attentats du 13-Novembre : la radio d'une victime du Bataclan mise aux enchères par un chirurgien, l'AP-HP dénonce un comportement "indigne"

Le site d'investigation Médiapart a révélé qu'un chirurgien de l'AP-HP avait mis en vente la radio de l'une de ses patientes, une femme ayant survécu aux attentats du Bataclan. Sur la photo de l'objet, publiée sur un site d'enchères, on peut voir une balle ayant transpercé l'avant-bras et toujours présente dans le membre. Prix de départ du produit ? 2776,70 dollars.

Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP a fustigé un "acte scandaleux [...] d'une gravité exceptionnelle" et fait part de sa "vive indignation" sur les réseaux sociaux. "Cet acte est contraire à la déontologie, met en cause le secret médical, va à l'encontre des valeurs de l'AP-HP et du service public", continue-t-il. L'administration de l'AP-HP va, sans délai, saisir l'ordre des médecins et les "ministres qui disposent du pouvoir disciplinaire", conclut le dirigeant.