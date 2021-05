Policier abattu à Avignon : le point sur l'enquête

À leur arrivée sur les lieux, en civil, "Eric M. et un collègue assistent à ce qui ressemblait à un échange de stupéfiants entre une femme et un individu", a détaillé le procureur de la République. Les deux policiers suivent l'acheteuse, laquelle reconnaît avoir "acheté de la résine de cannabis".

À ce moment-là, deux individus s'avancent vers les fonctionnaires de police. "Eric M. aurait alors décliné sa qualité de policier, mais l'un d'entre eux s'empare d'une arme de poing et tire, l'atteignant au thorax et à l'abdomen. Le collègue d'Eric M. réplique, mais les deux individus parviennent à s'enfuir", a ajouté Philippe Gémas. Malgré les premiers soins prodigués par ses collègues, puis par le SAMU, le policier succombe à ses blessures quelques minutes après avoir été touché.

Le procureur de la République a précisé que la qualification pour "meurtre" avait "nécessairement" été retenue pour les faits. "Quand on tire deux coups de feu en direction d'une personne, on peut difficilement soutenir qu'on n'avait pas l'intention de le tuer", a-t-il souligné. L’enquête a été confiée à la police judiciaire d'Avignon.

Une femme, qui faisait partie du groupe de personnes contrôlées par la police lorsque les coups de feu ont été tirés, a été interpellée ce jeudi matin et placée en garde à vue au commissariat d'Avignon, a appris LCI de source judiciaire. D'après le procureur, "son audition est toujours en cours, car elle a été témoin direct de la scène du meurtre", et pourrait mettre les enquêteurs sur la piste du tireur et de son complice.

Ce jeudi après-midi, trente enquêteurs spécialisés ainsi que des agents des Brigades de recherche et d'intervention (BRI) de Montpellier et de Marseille sont mobilisés pour "procéder au maximum de relevés de traces et d'indices sur la scène de crime", a expliqué le commissaire général et directeur de la police judiciaire de Montpellier, Jean-Philippe Fougereau. Des membres de la police scientifique et judicaire sont également sur place, pour interroger d'éventuels témoins des faits et réaliser des prélèvements.

Les enquêteurs ont également en leur possession les images de caméras de surveillance à proximité des lieux où le policier a été tué, pour "essayer d'identifier le suspect", a indiqué Cécile Helle, la maire PS d'Avignon à l'Agence France-Presse. Au total, près de 80 enquêteurs sont mobilisés sur cette enquête.