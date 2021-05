Aube : appel à un hommage national après le meurtre d'une assistante sociale

Ils dénoncent une indifférence. Syndicats et professionnels ont relayé, ce mardi 18 mai, plusieurs appels à un hommage rendu

à travers la France pour Audrey Adam, une assistante sociale tuée la semaine dernière dans l’Aube par l’un des hommes qu’elle accompagnait dans le cadre de ses fonctions. "Cette nouvelle bouleversante a connu peu d'écho au niveau des médias et reçu un silence choquant du gouvernement", déplore ainsi l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss).