Aubervilliers : une fête au commissariat en plein couvre-feu, la préfecture de police promet des sanctions

Une soirée festive en plein commissariat, malgré le couvre-feu et sans respect des gestes barrières. C'est ce qui s'est déroulé la semaine dernière, à Aubervilliers, en présence de plusieurs agents. Révélée par Loopsider, la fête a eu lieu le 22 janvier dernier, à l'occasion de la mutation d'une lieutenante. Sur la vidéo, on observe des hommes et des femmes, danser, boire et manger dans la salle de repos. Et ce, malgré le fait que celle-ci ne soit pas censée accueillir plus de six personnes en raison de la crise sanitaire.