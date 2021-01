Automobiliste mortellement blessée à Bayonne : la garde à vue du policier qui a tiré a été levée

Deux enquêtes avaient été ouvertes par le parquet la nuit du drame. "L'enquête ouverte des "chefs de refus d'obtempérer et de tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique" établit que Nathalie F. a délibérément percuté le véhicule de police positionné en barrage sur la voie de circulation, et dirigé son propre véhicule en direction du fonctionnaire de police qui se trouvait sur le terre-plein herbeux, le blessant au genou alors qu'il tentait de l'éviter", précise le magistrat.

L'autre, ouverte du chef d’homicide volontaire par personne dépositaire de l’autorité publique, fait l’objet d’une cosaisine de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et du service de la police judiciaire de Bayonne. "Les éléments d'enquête rassemblés à ce jour résultant notamment de l'ensemble des témoignages recueillis, et des premières opérations de police technique et scientifique, semblent converger pour établir que le policier ayant mortellement blessé Nathalie F., a fait usage de son arme dans les conditions d'absolue nécessité et de proportionnalité requises par l'article L435-1 du code de la sécurité intérieure, pour immobiliser un véhicule susceptible de perpétrer dans sa fuite une atteinte à la vie et à l'intégrité physique de son collègue", fait savoir le procureur.