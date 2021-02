Aux États-Unis, le suspect d'un triple meurtre aurait cuisiné le cœur d'une de ses victimes

Lawrence Paul Anderson, 42 ans, déjà plusieurs fois condamné et ayant précédemment indiqué être bipolaire, a reconnu avoir tué son oncle et la petite-fille de ce dernier, ainsi qu'une de leurs voisines, et blessé sa tante, le 9 février à Chickasha près d'Oklahoma City, selon un communiqué publié par la police jeudi dernier.

Il aurait d'abord tué sa voisine Andrea Lynn Blankenship, 41 ans, dont il aurait découpé le cœur avant de se rendre chez son oncle Leon Pye, 67 ans, pour faire cuire l'organe et le servir à son oncle, sa tante et leur petite-fille, qui leur rendait visite pour la journée, selon le journal The Oklahoman et une chaîne de télévision locale.

"Il a ramené le coeur (et l'a) fait cuire (...) avec des pommes de terres pour le servir à sa famille afin de libérer les démons", peut-on lire dans la demande de mandat de perquisition déposée par la police auprès d'un juge, citée par le quotidien.

C'est après le refus de sa famille de consommer le cœur que Lawrence Anderson les aurait poignardés, tuant son oncle et blessant sa tante et la fillette. Cette dernière, âgée de 4 ans, a succombé à ses blessures dans l'ambulance.