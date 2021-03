L'homme qui poursuivait Sandra Muller, initiatrice de #Balancetonporc, débouté en appel

"C'est évidemment un immense soulagement pour Sandra Muller et pour nous après un combat judiciaire long et difficile", a confié l'avocate de la journaliste, Me Jade Dousselon à l'AFP. L'avocate a salué une décision "courageuse et historique". "La cour d'appel dit aux victimes, à toutes celles qui ont parlé, à toutes celles qui ont dit la vérité : 'Celles-là, la justice ne les condamnera pas'", a ajouté Me Dousselin.