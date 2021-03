Bas-Rhin : une adolescente de 13 ans rouée de coups et filmée, sept jeunes interpellés

L'affaire est en cours. Une adolescente de 13 ans a reçu une "multitude de coups" à Schirmeck (Bas-Rhin) par sept jeunes, dont cinq mineurs. Les suspects ont été interpellés. L'agression a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, a-t-on appris vendredi auprès du parquet. Les cinq mineurs, deux de 16 et 17 ans et trois "de moins de 16 ans", ont été mis en examen pour "violences volontaires en réunion devant un lieu de transports" et placés sous contrôle judiciaire, a-t-on précisé au parquet de Saverne.