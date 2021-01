Bayonne : un policier ouvre le feu après un refus d'obtempérer, la conductrice décède

Une source policière précise à LCI que ses collègues auraient "repéré cette voiture qui zigzaguait sur la route" et "auraient tenté de la contrôler". "La conductrice aurait alors accéléré mais les fonctionnaires ont réussi à l’intercepter. Ils ont pied à terre et se se sont ensuite dirigés vers la portière conducteur pour contrôler les papiers. C’est alors que la conductrice aurait redémarré et percuté un policier qui sera blessé au genou. Un de ses collègues a alors fait usage de son arme de service et a tiré à trois reprises", continue cette source.

La police judiciaire de Bayonne ainsi que l'IGPN, la "police des polices", ont été cosaisies. Deux enquêtes préliminaires ont été ouvertes par le parquet de Bayonne, "l'une pour tentative d'homicide sur policiers, l'autre pour déterminer les circonstances de l'ouverture de feu", a précisé le procureur Jérôme Bourrier.