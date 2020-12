"Beauvau de la sécurité" : malaise aussi au sein de la lutte antiterroriste

Toujours est-il que la gestion de ce dossier par l’administration et la hiérarchie a fait des remous – à tort ou à raison – au sein de la SDAT, un service de plus de 200 agents au cœur des enquêtes antiterroristes issues de la vague d’attentats survenue en France depuis 2015. "Nous sommes pris entre deux feux, à la fois cet amour du travail, notre motivation, cette volonté de bien faire pour les gens, on y trouve un sens. Et on a de l’autre côté une pression hiérarchique très importante qui a oublié l’humain", reproche l’un d’entre eux qui s’est lancé vers une reconversion dans la sécurité privée.

Des moyens importants ont pourtant été alloués à la lutte antiterroriste ces dernières années. "Bien sûr, on a des moyens par rapport aux unités traditionnelles, mais c’est quasiment le seul luxe. On ne prend pas soin des effectifs, et donc, ils partent", poursuit-il.