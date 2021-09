Beauvau de la sécurité : "plus de bleu", "contrôle parlementaire", académie de police... Ce qu'il faut retenir des mesures annoncées par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a clôturé ce mardi dans les Hauts-de-France la vaste consultation du Beauvau de la sécurité. Dans un discours tenu à l'école nationale de police de Roubaix devant des policiers et gendarmes, mais aussi un parterre d'élus dont Xavier Bertrand, le président de la République a fait plusieurs annonces et promis plusieurs mesures pour améliorer le quotidien des forces de l'ordre.

• Création d'"une instance de contrôle parlementaire des forces de l'ordre", en réponse aux critiques visant l'IGPN et l'IGGN (police et gendarmerie) dont les rapports seront désormais "rendus publics". "Nous devons tendre à l'irréprochabilité (...) Quand il y a des fautes, elles doivent être sanctionnées, quand on aime nos forces de l'ordre, on ne leur passe pas tout", a indiqué le Président. "Voilà pourquoi je proposerai aux présidents des chambres parlementaires que, sur le modèle de la délégation parlementaire au renseignement, soit créée une instance de contrôle parlementaire des forces de l'ordre qui pourra procéder à l'évaluation de leur action."