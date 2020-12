Belfort : musulman et fils de policier, un jeune passé à tabac pour avoir fêté Noël

Un jeune Belfortain de confession musulmane et fils de policier a été passé à tabac, vendredi, après avoir publié des images de lui le montrant en train de fêter Noël. Agé de 20 ans, il habite avec sa mère, policière à Mulhouse et son beau-père, policier à Belfort, selon les informations recueillies par le quotidien régional L'Est républicain. À la suite de la publication d'un cliché montrant des huitres et des crevettes, il a d'abord reçu un message menaçant : "Sale fils de blanc, fils de serpent, fils de policiers... Je vais te montrer ce qu'est un vrai rebeu" (arabe en verlan).

L'auteur des messages, qui le connaissait de l'école et de son club de football, l'a menacé parce qu'il était choqué de le voir fêter Noël alors qu'il est de confession musulmane. Voulant avoir une explication, le jeune homme l'a convié à un rendez-vous. Mais il était attendu par cinq personnes qui s'en sont prises à lui et l'ont violemment frappé et menacé pour qu'il ne dépose pas plainte.