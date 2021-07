Bobigny : un enfant de 3 ans fait une chute mortelle du 4e étage

Il n'aura fallu que quelques secondes d'inattention de la part de ses parents et de son frère aîné pour que le drame se produise et que le petit garçon tombe du côté jardin de la résidence. Malgré l'intervention des secours, il serait décédé sur le coup.

"Je croyais que Noah était avec sa maman dans la cuisine et sa maman croyait qu'il était avec son frère et moi. Je suis allé voir s'il était sur le balcon filant mais il n'y était pas. On a cru qu'il s'était caché", explique le père de l'enfant au Parisien ce vendredi. Le parquet de Bobigny a indiqué qu'une enquête avait été ouverte pour "recherches des causes de la mort".