Des parents écroués pour actes de torture sur leur enfant de 4 ans

Un homme de 24 ans et sa compagne de 21 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour actes de torture et de barbarie sur leur enfant de 4 ans, a indiqué le parquet de Bourges ce samedi.

La mère et le beau-père du petit garçon ont reconnu avoir enfermé le petit garçon "pendant parfois plusieurs jours en le privant d'eau et de nourriture, puis l'avoir attaché par le cou à son lit à l'aide d'une chaîne et de cadenas", a précisé le procureur de la République Joël Garrigue dans un communiqué de presse.