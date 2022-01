Braquage chez Chopard et Chanel à Paris : dix hommes jugés devant la cour d'assises dès mardi

Les dix hommes ont été mis en examen pour vol en bande organisée avec armes, association de malfaiteurs et recel de vol en bande organisée. Le procès qui s'était initialement ouvert le 6 octobre 2020 avait été renvoyé après la contamination au Covid-19 d'un des accusés.

Ils ont été présentés par la police à l'époque comme l’une des plus "belles" équipes de braqueurs de ces dix dernières années. Dix braqueurs présumés doivent être jugés à Paris à partir de mardi pour avoir participé, à des degrés divers, aux vols commis le 11 décembre 2015 chez le célèbre joaillier Chopard de la place Vendôme à Paris, puis, le 19 mai 2016, dans la boutique Chanel de la très chic avenue Montaigne.

Le premier braquage avait eu lieu en décembre 2015, quelques semaines après les attentats du 13-Novembre et en plein état d'urgence, dans une boutique Chopard située à deux pas de l'Élysée.

Un malfaiteur, porteur d'un masque en latex et exhibant une arme de poing, s'était présenté à la boutique et s'était fait ouvrir les vitrines par deux employées après les avoir menacées. Il avait dérobé des montres et bijoux d'une valeur d'environ un million d'euros, selon l'accusation. L'homme était reparti à pied avant de rejoindre l'une des trois voitures garées à proximité par des complices.

Le second braquage s'est déroulé en mai 2016. Au moins sept hommes armés avaient fait irruption dans la boutique Chanel Joaillerie de l'avenue Montaigne à Paris, raflant pour environ deux millions d'euros de bijoux et de montres après avoir violemment maîtrisé trois vigiles et deux vendeuses.

Les malfaiteurs avaient brisé les vitrines blindées avec une masse avant de prendre la fuite en moto et en voiture. Selon les enquêteurs, ces deux braquages ont été "vraisemblablement" commis par la même équipe. Les montres et bijoux volés n'ont jamais été retrouvés.