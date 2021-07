Alerte enlèvement : ce que l'on sait du kidnapping du petit Dewi, 8 ans

Dewi est un garçon de 8 ans, "type européen" et "atteint de surdité", selon l'Alerte enlèvement. Il fait 1m35, a des cheveux blonds mi-longs et est vêtu d'un jean et d'un manteau bleu marine, d'après les descriptions de ce dispositif d'alerte massive et immédiate déployé pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. Il a été enlevé par son père de 38 ans. Cheveux longs et bruns, il fait environ 1m70. Originaire de la région rennaise, d'après une source gendarmerie interrogée par l'AFP, il était vêtu d'un "pantalon beige/gris, de baskets beiges/ grises et d'un bonnet" au moment des faits, détaille l'alerte du ministère de la Justice.