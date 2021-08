Une stèle de Simone Veil recouverte de croix gammées en Bretagne

Une stèle de Simone Veil vandalisée. Un monument en l'honneur de l'ancienne femme politique a été recouverte de croix gammées à Perros-Guirec, dans les Côtes-d'Armor. "Ce matin, nous avons découvert que la stèle de Mme Simone Veil a été recouverte de tags avec des croix gammées", a indiqué la gendarmerie.

Gil Taïeb, vice-président du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France), a réagi sur LCI, indiquant que la stèle avait déjà été dégradée plus tôt dans la semaine. "Choqué", il demande à la justice "de frapper fort". Et de souligner : "Depuis un certain temps, les barrières sont tombées. L'antisémitisme s'exprime et les antisémites déversent leur haine sur le terrain."