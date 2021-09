Cambriolage au mariage de Nabilla et Thomas Vergara : deux suspects interpellés

Les faits s'étaient déroulés il y a plus de deux mois, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Alors qu'ils célébraient leur mariage au château de Chantilly, Nabilla Benattia épouse Vergara et Thomas Vergara étaient cambriolés. Non pas à leur domicile, mais dans la chambre nuptiale.

"On s’est fait voler plein de matériel, plein de choses, plein de bijoux, notamment quelque chose qui me fait un petit peu de peine, ce sont des bijoux que mon grand-père et ma grand-mère m’avaient offerts. Ce sont des choses qui sont sentimentales, qui n’ont pas de prix à mes yeux, et ça me fait beaucoup de peine de ne plus avoir ces bijoux de famille", avait alors expliqué Nabilla sur Snapchat. Outre ces biens matériels, le couple a également eu une grosse frayeur car, au moment du vol, leur petit garçon prénommé Milann, dormait dans la pièce à côté.

"Le 20 septembre 2021, les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie nationale d’Amiens ont procédé à l’interpellation d’un homme âgé de 34 ans, de nationalité marocaine, résidant à Creil, et d’une femme de 41 ans, de nationalité française, également résidente à Creil. Lors de leurs auditions respectives, ils ont tous deux contesté leur implication dans les faits considérés", informe le parquet de Senlis ce mardi.