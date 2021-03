Cambriolages chez deux joueurs du PSG : l'oeuvre d'un gang spécialisé ?

Dimanche soir, le domicile d’Angel Di Maria a reçu la visite de cambrioleurs agiles et culottés. Le vigile employé par la star PSG ne les a pas repérés en train d’escalader l’échafaudage installé sur l’un des murs jouxtant la propriété du footballeur. À l’intérieur, l’épouse et les deux enfants de la star argentine n’ont rien entendu non plus. Les voleurs sont repartis avec 500.000 euros de bijoux et d’articles de luxe.

Au même moment, d’autres voyous ciblaient la maison du père de Marquinhos. Il s’y trouvait avec deux jeunes sœurs du défenseur brésilien du PSG. Les malfaiteurs cagoulés les ont violemment priés de ne pas alerter la police. Il semble toutefois qu'ils ciblaient la maison du joueur, à quelques mètres de là. Un autre joueur du club parisien, Mauro Icardi, avait déjà subi un cambriolage en février.