En Catalogne, un Français se rend au commissariat pour un mégot jeté par terre

Comme l’avait indiqué la mairie de Palafrugell à France Bleu Roussillon , les images avaient alors été transmises aux policiers locaux. C’est finalement grâce aux caméras de surveillance et aux témoignages apportés par des internautes que ces derniers seraient parvenus à identifier la voiture, immatriculée dans la région Occitanie, et l’identité de son propriétaire.

Sur son compte Twitter, la municipalité de Palafrugell a remercié les personnes ayant signalé la situation. "A l’heure actuelle, avec la chaleur intense et les températures élevées, on ne peut pas risquer de subir un nouvel incendie dû au jet de cigarette depuis une voiture en marche", a alerté la mairie, alors que les feux de forêt sont fréquents en cette période de l’année. Plus de 400 hectares du parc du cap de Creus, non loin de Palafrugell, étaient partis en fumée à la mi-juillet.