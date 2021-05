Dordogne : le tireur localisé, "l'objectif est de l'isoler pour qu'il ne puisse pas s'échapper"

Un homme armé est toujours recherché ce dimanche matin au Lardin-Saint-Lazare, en Dordogne, après avoir tiré sur des gendarmes appelés pour des violences conjugales. L'étau se resserre autour du suspect. "Il s'est échappé dans une zone boisée. On a identifié le périmètre dans lequel il se trouve et tout l'objectif de la manœuvre est d'isoler cette personne de la manière la plus étanche pour qu'elle ne puisse pas s'échapper et agresser d'autres personnes, surtout d'autres militaires, donc nous sommes très vigilants", a expliqué sur LCI le préfet de Dordogne Frédéric Périssat.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un ancien militaire âgé d'environ 25 ans, père de trois enfants, déjà condamné pour des faits de violences conjugales. "Je n'ai pas plus de détails", a indiqué Frédéric Périssat, qui insiste sur le fait que la priorité est de le maîtriser. "Ce qui nous préoccupe, c'est pas de savoir ce qu'il a fait précédemment, mais plutôt là où nous en sommes actuellement, les faits qu'il a commis et surtout éviter toute nouvelle blessure ou dommage à nos militaires et à la population", a-t-il souligné. Avant de poursuivre : " D'où l'importance à ce que la population reste bien confinée chez elle, qu'on évite de circuler dans ce secteur pour que la gendarmerie puisse se déployer, travailler sereinement avec toutes les préoccupations d'usage pour éviter des pertes humaines".

Selon Francine Bourra, la maire du Lardin-Saint-Lazare, l'homme porte un bracelet électronique et serait "très dangereux". Mais le préfet n'a pas souhaité en dire davantage. "Je le répète, notre priorité est à l'opérationnel, à la sécurisation des lieux et de la population, et à la protection de nos militaires qui sont au contact avec cet individu", a-t-il martelé.