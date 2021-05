Chasse à l'homme en Dordogne : qui est cet ancien militaire violent et armé ?

Ancien militaire du 126e régiment d'infanterie de Brive il fut membre de l'armée de 2011 à 2016. Le suspect "avait été incarcéré pour violences conjugales et c'est pour cela qu'il portait un bracelet électronique", a précisé Francine Bourra, la maire du Lardin-Saint-Lazare qui parle d'un homme "très dangereux".

L'homme en fuite est muni d'un couteau et de deux carabines et porte un sac à dos "où on suppose qu'il transporte son arme", a affirmé la maire du village. "Il est sportif et se déplace rapidement". "On l'a localisé dans un périmètre de 4 à 5 km, mais c'est une zone boisée, difficile d'accès", a ajouté l'édile selon qui l'homme "est très obstiné". Mais aussi "extrêmement déterminé", comme l'a souligné le patron du GIGN sur LCI.

"Les forces de gendarmerie essaient de le fixer. Le contact a été établi à plusieurs reprises de manière sporadique, mais cela s'est ensuivi de coups de feu de l'individu. Chaque fois qu'il y a eu contact il a ouvert le feu", a raconté de son côté le préfet de Dordogne, Frédéric Périssat.