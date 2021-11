Chômage partiel : jusqu'à cinq ans de prison ferme pour des fraudes

Deux personnes et une société ont été condamnées lundi 15 novembre par le tribunal correctionnel de Marseille à des peines allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement ferme pour avoir indûment perçu des aides de l'État liées au Covid avec de fausses déclarations de chômage partiel.

Un premier prévenu a été condamné à cinq ans de prison ferme avec maintien en détention et une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise, a indiqué mardi la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens. Le prévenu avait été mis en examen et écroué dans le cadre d'une information judiciaire ouverte dès le 6 octobre 2020 pour des faits "d'escroquerie et de blanchiment en bande organisée" au préjudice de l'État.