Cinq points clefs pour comprendre l'affaire Pegasus

Le consortium de médias internationaux coordonné par l’équipe de Forbidden Stories a pu consulter, avec l’appui des experts d’Amnesty International, une liste de plus de 50.000 numéros de téléphone sélectionnés comme cibles potentielles de Pegasus depuis 2016 pour le compte d’une dizaine d’États.

Plus de 1.000 Français seraient concernés par cette liste, parmi lesquels ont d'abord été annoncés des chefs d'entreprises, de nombreux journalistes et patrons de médias français - les rédactions du Monde, du Canard enchaîné, du Figaro ou encore de l’Agence France-Presse et de France Télévisions sont concernées et plusieurs journalistes ont déjà annoncé qu'ils porteraient plainte - des diplomates, des militants politiques et des députés. Ce mardi, le consortium a révélé que le président de la République, l'ex-Premier ministre, Edouard Philippe, et 14 membres du gouvernement feraient également partis de la liste.

Parmi les membres du gouvernement visés, François de Rugy aurait été ciblé en juillet 2019 lorsqu'il était numéro 2 du gouvernement. "La date choisie n'est d'ailleurs pas anodine, puisque c'est la veille et le jour de ma démission du gouvernement. Donc, je demande au Maroc de fournir des explications", a exhorté le député LREM, interrogé par TF1 (voir vidéo en tête de papier).