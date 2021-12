Claude Guéant "vit très mal" de passer les fêtes et son 77e anniversaire en prison

La date du 19 janvier apparaît trop tardive aux yeux de l'avocat de Claude Guéant. "Je m'étonne d'un délai aussi long alors que tout a été réglé en trois jours", a déclaré Me Philippe Bouchez El-Ghozi auprès de l'AFP. L'ex-homme politique "passera non seulement les fêtes en prison, mais aussi son anniversaire (...) il le vit très, très mal", a ajouté son avocat.

L'incarcération de Claude Guéant est liée à l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur, dans laquelle l'ancien

bras droit de Nicolas Sarkozy avait été condamné le 23 janvier 2017 en appel à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire et 75.000 euros d'amende. Mais, début novembre, la cour d'appel de Paris avait révoqué une partie de son sursis (3 mois) et de sa liberté conditionnelle (6 mois), estimant que Claude Guéant ne réalisait pas les versements nécessaires pour payer l'amende et les dommages et intérêts qu'il s'était vu infliger.