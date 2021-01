Clip de rap tourné à Oradour-sur-Glane : le chanteur s'excuse, le maire ne porte finalement pas plainte

Contacté par LCI ce lundi 25 janvier, le maire annonce que la plainte, qui devait être déposée ce lundi matin, ne le sera finalement pas. "Nous avons reçu un courrier dans la nuit de dimanche à lundi un mail auquel ce rappeur de Limoges a joint une lettre", explique-t-il. "Dans cette missive de deux pages, il nous présente ses excuses et indique qu'il regrette son geste, geste dont il n'avait pas mesuré les conséquences. Il précise qu'il avait visité le village d'Oradour-sur-Glane, qu'il a voulu faire ces images pour son clip dénonçant les violences faites aux femmes, et qu'il n'a jamais voulu heurter qui que ce soit".

"Je n'ai vu que six à sept secondes de ce clip. On voit un jeune homme appuyé contre un mur du village, semblant exprimer un sentiment de douleur. Pas assez pour juger d'un rapport entre le morceau et le contexte", avait expliqué l'édile ce week-end au journal Le Populaire. "Le village martyr est un lieu mémoriel, ce n'est pas un espace pour exercer sa liberté d'expression", rappelait-il. "Nous nous devons, la commune, la Drac, le centre mémoriel d'être sans cesse vigilants et de réagir à chaque fois que le lieu, même s'il n'y a pas d'intention malveillante, n'est pas respecté comme il doit l'être", avait-il déclaré à nos confrères. "Un lieu qui (...) symbolise une forme de continuité républicaine, avec toujours une grande attention des gouvernements et présidents, quelle que soit leur tendance politique".