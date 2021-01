Clip de rap tourné à Oradour-sur-Glane : le maire et les familles des martyrs portent plainte

"Je n'ai vu que six à sept secondes de ce clip. On voit un jeune homme appuyé contre un mur du village, semblant exprimer un sentiment de douleur. Pas assez pour juger d'un rapport entre le morceau et le contexte", explique l'édile au journal Le Populaire. Il estime par ailleurs que "la question n'est pas là" : "Le village martyr est un lieu mémoriel, ce n'est pas un espace pour exercer sa liberté d'expression. Nous nous devons, la commune, la Drac, le centre mémoriel d'être sans cesse vigilants et de réagir à chaque fois que le lieu, même s'il n'y a pas d'intention malveillante, n'est pas respecté comme il doit l'être", explique-t-il à nos confrères. "Un lieu qui (...) symbolise une forme de continuité républicaine, avec toujours une grande attention des gouvernements et présidents, quelle que soit leur tendance politique".

Contacté à plusieurs reprises par LCI ce lundi matin, l'adjoint de permanence de la Ville ne nous avait pas rappelé à 10h45.