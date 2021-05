Comment Jedï, la chienne des gendarmes a sauvé un enfant de 2 ans dans l'Aveyron

Alors que les recherches sont en cours depuis deux heures, l’équipe cynophile de Montauban (Tarn-et-Garonne) est appelée en renfort. "C'est une course contre le temps, car plus on perd du temps, plus la personne peut se déplacer et donc le secteur de recherches s’étend. Rechercher quelqu’un de nuit, c’est beaucoup plus compliqué, l’hélicoptère n’est pas efficace de la même façon”, explique un des gendarmes au micro de TF1.