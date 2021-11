Condamné dans l'affaire Tapie, Stéphane Richard va lâcher les commandes d'Orange au plus tard fin janvier

Une condamnation et un départ prochain de son poste. PDG d'Orange depuis 2011, Stéphane Richard va lâcher les commandes de l'opérateur historique. Cette décision fait suite à sa condamnation, mercredi, dans l'affaire de l'arbitrage controversé entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. À l'époque des faits, Stéphane Richard était le directeur de cabinet de la ministre de l'Économie Christine Lagarde. Il a donc été reconnu coupable de complicité de détournement de biens publics et condamné par la cour d'appel de Paris à un an d'emprisonnement avec sursis et 50.000 euros d'amende.