Condamnés pour fraude fiscale, les époux Balkany bientôt sous bracelet électronique

Près d'un an après que la sanction est tombée les époux viennent d'apprendre la "bonne nouvelle". En mars 2020, Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret, et sa femme Isabelle, première adjointe de la ville, ont été définitivement condamnés à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale. Le 27 mai 2020, le couple a été condamné en appel à cinq ans de prison pour blanchiment de fraude fiscale et prise illégale d'intérêts et sa femme Isabelle à quatre ans. Il a formé suite à cette condamnation un pourvoi en cassation mais celui-ci n'a toujours pas été audiencé.

En attendant, les époux ont formulé une demande d'aménagement de peine l'été dernier qui "vient d'être acceptée", indique à LCI une source proche du dossier. "Mercredi, un juge d'application des peines du tribunal d'Evreux, avec accord du parquet, a fait droit à la demande des époux Balkany d'aménager la peine de prison ferme en détention à domicile sous surveillance électronique", détaille une source judiciaire à notre rédaction confirmant une information de BFM TV.