Dîners clandestins : perquisition en cours au palais Vivienne de Pierre-Jean Chalençon

Néanmoins, devant le tollé suscité par ce reportage sur les réseaux sociaux, notamment avec un hashtag #OnVeutLesNoms, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait demandé au préfet de police de Paris Didier Lallement d'ouvrir une enquête pour examiner la réalité des faits dénoncés. Le procureur de Paris Rémi Heitz avait lui engagé une enquête pénale.

Mis en cause dans cette affaire, le cuisinier Christophe Leroy a affirmé jeudi, par la voix de son avocat Me Thierry Fradet, que ces agapes étaient légales et qu'aucun ministre n'avait participé à ses prestations. "En tout état de cause et contrairement à ce qui a été affirmé de manière peu professionnelle, aucun membre du gouvernement n'a participé aux repas", a-t-il expliqué.