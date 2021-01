Viry-Châtillon : 70 fêtards verbalisés après avoir participé à une soirée clandestine

Le 16 janvier dernier, une fête du même type avait rassemblé plus de 130 participants dans un entrepôt de l'avenue Louis-Roche à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. "Il faut faire les communications de manière cachée, c'est une grosse organisation. Néanmoins, ça reste relativement facile. Les stocks d'alcool sont toujours là, on en trouve. Le plus difficile c'est l'endroit, à proximité de Paris pour y accéder facilement en n'étant pas trop proche pour ameuter tout le quartier", nous explique Yoann, un participant à ces soirées clandestines. "On a l'impression d'être emprisonné, donc on s'évade. La fête n'est pas le but en soi. Le but c'est de retrouver notre sociabilité, de retrouver nos amis, de se sentir libre. C'est ce qui nous a été enlevé."