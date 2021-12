Faux pass sanitaire : une infirmière et un employé de l'Education nationale jugés en février

L'un et l'autre seront jugés le 28 février 2022 devant le tribunal correctionnel de Béziers. Une infirmière de 55 ans et un employé de l'Education nationale de 34 ans ont été mis en examen pour "complicité d'escroquerie" et "escroquerie", la première ayant tenté de faire frauduleusement bénéficier au second d'une fausse attestation de vaccination contre le Covid, a annoncé samedi le parquet de Béziers.