Une septuagénaire souffrant d'Alzheimer condamnée pour une attestation de déplacement mal remplie

Le tribunal de Vesoul a condamné une femme de 73 ans pour défaut d'attestation. Un jugement rendu plus de sept mois après les faits, ceux-ci ayant été contestés par la fille de la prévenue. Il était reproché à la septuagénaire d'avoir présenté, fin avril 2020, alors qu'elle était partie faire ses courses non loin de chez elle, une attestation de déplacement mal datée. Et pour cause, cette personne souffre de la maladie d'Alzheimer. Les policiers qui l'ont verbalisée n'avaient pas relevé que son discours était confus, raconte France Bleu qui rapporte l'information.