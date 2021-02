Covid-19 : Costa Croisières visé par une enquête après des plaintes de passagers français

Leur croisière de rêve aux Antilles avait rapidement viré au cauchemar. En mars dernier, les quelque 2300 passagers du Magica, navire appartenant à la compagnie Costa Croisières, s’étaient retrouvés confinés à bord pendant une semaine. En raison de la pandémie, leur bateau s'était vu refuser l'accès aux ports des îles de Trinidad et Tobago, Grenade, La Barbade, Sainte-Lucie. Faute d'escales, l'équipage avait alors encouragé les passagers à se reporter sur les activités à bord sans respect suffisant des règles sanitaires et sans les informer des soupçons de contaminations. Plusieurs centaines de passagers français avaient déposé plainte l'été dernier, reprochant à la compagnie sa mauvaise gestion de la crise.

L'enquête, confiée à des juges d'instruction du tribunal de Paris, a été ouverte contre X ce vendredi 19 février pour "tromperie aggravée", "blessures et homicides involontaires", "non-assistance à personne en péril" et "mise en danger de la vie d'autrui". Lors de la révélation des plaintes, la compagnie avait répondu s'être "rigoureusement conformée aux dispositions en vigueur" de l'époque, aux débuts de la pandémie. "Considérant qu'à cette époque la situation évoluait rapidement, l'équipe médicale du navire a agi sur la base des informations scientifiques disponibles et dans le respect absolu des consignes des autorités sanitaires et en coordination permanente avec elles", avait plaidé Costa Croisières, dans un communiqué.