Pourquoi les policiers et gendarmes ne sont pas concernés par l'obligation vaccinale ?

Dans son allocution de lundi soir, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé une obligation vaccinale de plusieurs catégories de population, parmi lesquelles les soignants, les pompiers et les ambulanciers, les bénévoles qui travaillent au contact de personnes fragiles. Les professionnels concernés "auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner" et après cette date "des contrôles et des sanctions" seront mis en œuvre, a-t-il ajouté dans une allocution à la télévision. Étrangement, les policiers et les gendarmes, bien qu'exposés à la population, ne sont pas concernés par cette obligation. Beauvau confirme, mais n'explique pas vraiment pourquoi.