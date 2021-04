Fête sauvage sur les quais de Saône à Lyon : prison avec sursis pour les organisateurs

Près de 300 personnes rassemblées sur les quais de Saône, dansant, sans masque : largement partagées sur les réseaux sociaux, les images de la fête sauvage s’étant tenue à Lyon le mardi 30 mars dernier avaient suscité un vif émoi. Un mois plus tard, ce mardi 27 avril, les deux frères à l’origine de cet événement ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Lyon à trois mois de prison avec sursis et trois cents euros d'amende.

"On a été dépassés par l'engouement des personnes, on a été pris par ce mouvement, par ce phénomène, on s'est laissé emporter", ont déclaré les deux frères, âgés de 23 et 26 ans, faisant profil bas à la barre. Arthur et Léo M. avaient provoqué le rassemblement en appelant à un "apéritif sonore" sur le compte Instagram de leur association, nommée "Ex.Terre". Une association créée six mois auparavant, destinée à promouvoir la création musicale, et condamnée mardi à 1500 euros d’amende.

"On espère vous voir nombreux à venir profiter des dernières lueurs du jour avec nous", disait leur message posté dans l'après-midi. Leur appel avait attiré près de trois cents personnes en moins de deux heures. "On avait déjà fait ça dans des parcs à Lyon, on avait rarement passé la vingtaine", a assuré Léo, qui suit des études de régisseur de spectacle. "On a été pris dans un moment de folie et de liberté. Des gens ont été très heureux de danser pendant deux heures", a ajouté Arthur.

Impressionné par les questions insistantes de la procureure, l'étudiant en master "qualité, hygiène, sécurité, environnement", a affirmé qu'il n'avait pas imaginé l'ampleur qu'allait prendre leur initiative, qui leur a valu d'être jugés pour mise en danger d'autrui, et rassemblement interdit sur la voie publique en état d'urgence sanitaire.

La procureure a requis de quatre à six mois d'emprisonnement avec sursis contre chacun des frères, et une amende de 7000 euros contre l'association. "Ils ont utilisé les réseaux sociaux pour cibler le plus de monde possible", a estimé Dominique Sauves, rappelant les risques inhérents à la situation sanitaire. La procureure a qualifié "d'immorale" l'organisation de leur rencontre musicale, méprisant "ceux qui sont décédés, les victimes, les personnels soignants".

"Qu'il est difficile d'avoir 20 ans en 2021. Notre jeunesse n'est-elle pas en train de craquer ? Elle n'a plus de vie sociale. Ses années d'insouciance ne sont plus rattrapables", a plaidé Me Mélanie Sanzoni. "Ces jeunes gens ne sont pas des rebelles", a fait valoir l'avocate de la défense, estimant qu'ils n'avaient "pas eu le cœur d'éteindre les enceintes".