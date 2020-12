Paris : plusieurs fêtes illégales se soldent par des interpellations

Quatre personnes, a-t-on appris ce dimanche, ont été déférés vendredi au Parquet de Paris pour "mise en danger de la vie d'autrui par la violation manifestement délibérée des règles sanitaires en vigueur et de la législation relative aux établissements recevant du public". Elles se sont vues remettre une convocation pour une audience le 8 janvier prochain et ont été placées sous contrôle judiciaire.

Mais cette soirée clandestine est loin d'être isolée. Pas plus tard que dans la nuit de samedi 19 à dimanche 20 décembre, les forces de l'ordre sont à nouveau intervenues à deux reprises à Paris et dans sa petite couronne, selon les informations de TF1 et LCI. À Ivry-sur-Seine vers 2h30 du matin, d'abord, dans un loft où s'étaient rassemblées 150 personnes. Le responsable du local avait commencé à faire partir les participants avant l’arrivée des policiers de la BAC, mais quand ils sont intervenus, il y en avait encore 50 sur place. Bilan : 47 verbalisations et l'interpellation de l'organisateur, placé en garde à vue au sein de la sûreté territoriale. Celui-ci s’est fait attraper car des clients l’avaient encerclé pour l'empêcher de partir avant d'être remboursés - il avait encore 2700 euros sur lui au moment de son interpellation. L'homme avait loué un loft en expliquant que c'était pour un clip, mais le propriétaire s’est rendu compte en cours de soirée qu'il s'agissait en réalité d'une soirée clandestine.