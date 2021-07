Manifestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale : à quoi s'attendre samedi ?

Comme les 17, 24 et 27 juillet, les manifestants fouleront les pavés contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale principalement. "Mardi dernier, entre l'Assemblée nationale et le Palais Royal où se trouve le Conseil d'État, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça n'est pas étonnant, c'était en plein milieu de semaine. Mais la colère gronde de plus en plus à mesure que la date de l'entrée en vigueur de la loi sur le pass sanitaire approche et il est certain que samedi il y aura du monde dehors", reconnaît un policier sous couvert d'anonymat.

Selon nos informations, les premières projections du renseignement territorial pour les défilés de samedi prévoient plus de 140.000 manifestants dans les rues hors Paris avec plus d'une centaine d'événements d'ores et déjà relayés sur les réseaux sociaux. Plus de 6000 personnes sont attendues notamment à Montpellier et Toulon, entre 4000 et 5000 personnes à Bordeaux, Marseille, et Nice et entre 3000 et 4000 personnes à Metz, Strasbourg, Nantes, et Pau.

Dans les cortèges encore une fois, plusieurs profils : des antivax, des antipass, des Gilets jaunes, des Ultras de tout bord. "Si des violences contenues ont émaillé les cortèges jusqu’à présent, les villes de Montpellier, Marseille et Nantes où l’ultra-gauche est présente sont surveillées de près", selon une source. De nombreux effectifs parmi les forces de l'ordre seront déployés sur tout le territoire pour l'occasion.