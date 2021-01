Nouvel An clandestin en Ille-et-Vilaine : "2000 fêtards débarquant dans une commune de 800 habitants, ça surprend !"

RÉVEILLON - Une fête clandestine réunissant près de 2000 personnes a été organisée pour la Saint Sylvestre dans la petite commune bretonne de Lieuron (Ille-et-Vilaine). Une autre soirée illégale a été interrompue à Marseille.

En regardant les nombreuses voitures arriver en début de soirée, les habitants de Lieuron ont compris qu'une chose inhabituelle se préparait. "On a vu des personnes passer vers 21 heures. Puis il y en a eu de plus en plus à mesure que l'on approchait de minuit. Et je peux vous dire que près de 2000 fêtards qui débarquent dans une commune de 800 habitants et 17km2, ça surprend !", commente auprès de LCI Rose-Line Prévert, maire de cette commune d'Ille-et-Vilaine envahie par une fête clandestine géante durant cette nuit du Nouvel An. Selon l'élue, les forces de l'ordre se sont rendues très rapidement sur place mais n'ont rien pu faire pour stopper l'événement de grande ampleur. La gendarmerie nous confirme ce vendredi matin que trois militaires ont été blessés et un véhicule incendié en tentant d'intervenir au cours de la soirée.

Les "teufeurs" encore sur place

"C'est une grosse rave qui a été organisée en catimini sur les réseaux sociaux et autres applications. Ce vendredi matin, il y a encore des personnes sur place, et même de la musique. Ces gens sont inconscients", ajoute la maire, qui dit entendre la sono depuis son domicile. "Un arrêté préfectoral interdisait ce type de rassemblement", a rappelé la préfecture, précisant qu'un point serait fait en fin de matinée sur les suites de cette fête sauvage. La maire de la ville envisage de porter plainte. Des mesures devraient être prises à l'encontre des organisateurs s'ils sont identifiés. Ils pourraient notamment être poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui.

Nombreuses verbalisations à Marseille

À l'autre bout de la France, et toujours durant cette nuit de Nouvel An, une fête illégale rassemblant 300 personnes a été interrompue et dispersée par les forces de l'ordre à Marseille. Les trois organisateurs présumés de cette soirée, dans une salle des fêtes du 10e arrondissement, dans les quartiers est de la ville, ont été interpellés et placés en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui et travail dissimulé. Et plus de 150 des noceurs se sont vus infliger une amende de 135 euros pour infraction aux règles du couvre-feu, tandis que deux autres personnes ont été interpellées, l'une pour outrage à personnes dépositaires de l'ordre public et rébellion, l'autre pour rébellion et violences sur personnes dépositaires de l'ordre public, notamment avec arme.

D'autres fêtes ailleurs

Lieuron et Marseille ne sont pas les seules villes où se sont tenues des fêtes clandestines. Ainsi, selon nos informations, au moins une dizaine de fêtes clandestines ont été repérées à Paris et en banlieue parisiennes. Dans la capitale, une fête dans le 1er arrondissement a donné lieu à 53 verbalisations et une interpellation. A Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), une autre a engendré 51 verbalisations, avec l'interpellation de trois organisateurs, à Nanterre (Hauts-de-Seine), 74 personnes ont été verbalisées et deux organisateurs interpellés. Enfin à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 123 personnes participant à une fête ont été verbalisées et l'organisateur présumé arrêté.

